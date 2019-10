Tra passato e presente con un ruolo da protagonista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tiziano GraziottinSignori, ecco la prova che si può arrivare a quota 90 da protagonisti, con un grande avvenire dietro le spalle - come suggeriva il titolo di una memorabile autobiografia di Vittorio Gassman - ma al tempo stesso in gamba quanto basta per far sentire la propria voce anche nel presente. Mario Rigo è una magnifica eccezione alla corrosione del tempo e per noi giornalisti è qualcosa di più e meglio di una memoria storica pur autorevole e in certe occasioni imprescindibile.L'ex sindaco si fa sentire poco ma quando sul cellulare...