L'INDAGINE

UDINE L'indagine, svolta dalla Squadra Mobile di Palermo (con l'ausilio dei colleghi di Udine) e dal Servizio centrale operativo e coordinata dal Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai pm Gery Ferrara, Claudio Camilleri e Giorgia Righi, ha portato alla scoperta di una presunta organizzazione criminale, con cellule operanti in Africa, in diverse aree del territorio nazionale e in altri Paesi europei. L'associazione agiva su due fronti diversi: il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e l'esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria tramite il cosiddetto metodo «hawala», utilizzato principalmente per il pagamento dei viaggi dei migranti o come prezzo della loro liberazione dai centri lager in Libia. La base operativa sarebbe stata fra Milano e il Nordest, dove a Udine operava la cellula friulana. L'inchiesta costituisce la prosecuzione delle operazioni Glauco I, II e III condotte tra il 2013 ed il 2017 che hanno consentito, nel tempo, di individuare ed identificare decine di trafficanti di esseri umani operanti sulla rotta del Mediterraneo centrale, molti dei quali già condannati anche in via definitiva a pesanti pene, e i loro referenti in Italia. Già nel corso delle indagini precedenti era emerso il ruolo di vertice che secondo gli inquirenti avrebbe rivestito Ghermay Ermias - ancora latitante - e proprio dallo sviluppo delle inchieste finalizzate alla sua ricerca, anche attraverso attività di cooperazione internazionale, è stata ricostruita l'associazione a delinquere che, stando alle risultanze investigative, operava tra il Centro Africa (Eritrea, Etiopia, Sudan), i paesi del Maghreb (soprattutto la Libia), l'Italia (Lampedusa, Agrigento, Catania, Roma, Udine, Milano), vari paesi del Nord Europa (Inghilterra, Danimarca, Olanda, Belgio e Germania). Fin dal 2017, la banda avrebbe supportato le attività di traffico sia nel corso del viaggio dei migranti sul continente africano che in occasione del loro concentramento nei campi di prigionia in Libia. Appena giungevano in Sicilia, a bordo delle navi impiegate in attività di soccorso in mare, gli indagati intervenivano, in un primo momento, consentendo ai profughi di allontanarsi dai centri di accoglienza in cui erano ospitati, nascondendoli in altri luoghi e fornendo loro in alcuni casi vitto, alloggio, titoli di viaggio e falsi documenti, e, in un secondo momento, curandone la partenza verso località del centro e nord Italia, da dove poter raggiungere il nord Europa e talvolta gli Usa. In altre occasioni, i membri del gruppo avrebbero contattato direttamente i migranti già giunti in Italia per consentire loro la prosecuzione del viaggio verso altri Stati europei o in alcuni casi anche verso gli Stati Uniti (gestendo la pericolosa tratta del viaggio attraverso i paesi del Sud America). Le ripetute attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina venivano pagate dai migranti stessi o dai loro familiari ed amici, spesso residenti all'estero, che inviavano il denaro richiesto dai trafficanti con il sistema fiduciario hawala.

