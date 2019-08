CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tra maggio e luglio sono state accertate almeno una ventina di persone infette dal morbillo, portando il totale a trenta nei primi sette mesi dell'anno. L'Ulss 3, però, rassicura: «Non c'è motivo di allarme, c'è lo spazio per un sereno intervento di prevenzione». Si è trattato per lo più di soggetti adulti tra i 30 e i 50 anni, di quella fascia d'età oggi ancora in qualche modo a rischio di contagio: chi non ha avuto la malattia da piccolo e non è stato vaccinato. «Il fenomeno non è collegabile al tema della vaccinazione pediatrica ...