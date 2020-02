TRA LA GENTE

VENEZIA L'emergenza coronavirus mette fine al Carnevale e porta paura in città. Dopo lo stop forzato dei festeggiamenti, Venezia si è risvegliata ieri tra timori e sconforto. Strade semivuote e atmosfera triste. Dei giorni scorsi rimangono solo tanti coriandoli e qualche festone abbandonato. Ormai le mascherine hanno superato di gran lunga le maschere.

Cielo grigio, scuole e musei chiusi, eventi sospesi. I negozi sono aperti, ma deserti. Solo i supermercati sono gettonati. Con la diffusione del coronavirus i veneziani fanno scorte per paura di non poter uscire nei prossimi giorni. Tra i cittadini c'è chi vede nero: «Oggi è un disastro. Per Venezia è un momento molto brutto. Mio genero ha un ristorante e le prenotazioni sono state tutte disdette. Già aveva avuto gravi disagi con l'acqua alta. Da stamattina in giro ci sono pochissime persone. Per i titolari di attività è davvero un problema», racconta la veneziana Egle Altieri, pensionata ed ex proprietaria di una confetteria.

Al mercato ortofrutticolo di Rialto, l'assenza di passanti crea malumore: «Oggi non c'era nessuno. C'è tanta paura in giro. Solo i supermercati sono stati presi d'assalto», raccontano i commercianti. C'è chi soffre disagi nella vita quotidiana come Luana Ro, che lavora a Venezia da 10 anni nell'ambito dei vini e dei profumi: «Stamattina dovevo andare in piscina, ma era chiusa per l'ordinanza. Già da ieri c'era meno gente, e questo svuotamento è stato impressionante. Dopo l'acqua alta di novembre il coronavirus non ci voleva proprio», racconta.

Alcuni sono più tranquilli, come Antonella, veneziana ex impiegata di banca, in giro con la figlia per compere: «Siamo serene e non portiamo le mascherine. Se ne vedono molte in giro, forse è un po' eccessivo. La paura fa sempre novanta. Certo, la città è meno piena rispetto agli anni passati». Malgrado le strade siano meno affollate, i turisti non mancano. C'è chi non si arrende, anche se è già calato il sipario sul carnevale: «Siamo in vacanza, ci godiamo la città. Giriamo tranquilli e non abbiamo timore del virus. Credo che si stia esagerando», racconta Ciro, che viene dalla Germania, qui per un soggiorno con la famiglia. Diversi turisti non portano la mascherina: «Indosso solo la maschera. Non ho timore, sono serena. Però è una tristezza vedere Venezia così», racconta la bancaria Daniela che viene da Mantova. Con lei famiglia e amici, tra cui l'insegnante Cristina che aggiunge: «Io sono già qua da sabato, cerchiamo di stare tranquilli. Meglio evitare la folla, ma non credo che ci siano problemi a stare all'aria aperta. Non abbiamo avuto disagi, a parte il Carnevale che è stato interrotto».

Da Genova un turista arrivato in città per fotografare le maschere del Carnevale commenta: «Nessun problema durante il viaggio. Non ho paura del virus. Ma mi è dispiaciuto molto che il Carnevale sia stato sospeso». C'è chi invece è più preoccupato: «Sono un po' agitato, sono venuto per il Carnevale e per festeggiare il mio compleanno. Oggi è tutto chiuso», racconta lo studente Nicola di Roma. Insieme a lui un amico di Modena, Marco: «Sono mascherato, voglio festeggiare lo stesso. Non ho la mascherina, non ne ho trovate. Ho consultato il medico e quando rientrerò dovrò stare a casa. Sono dirigente scolastico, anche in Emilia-Romagna le scuole sono chiuse». Dalla Grecia la turista Joanna: «Sono riuscita ad arrivare da Milano. Mi è stato detto che alcune persone non sono riuscite a raggiungere Venezia in treno. Non ho paura, penso che se si sta attenti non ci siano problemi. Ho provato a cercare le mascherine in farmacia ma erano finite».

In qualcuno affiora lo sconforto: «Siamo venute per il Carnevale - racconta un gruppo di turiste provenienti dal Belgio - e non c'è più nulla. Siamo arrivate ieri in aereo, non ne sapevamo niente. Siamo molto deluse. A settembre avevamo prenotato questo viaggio per vedere il Carnevale. Ci proteggiamo con la mascherina, i nostri parenti sono davvero preoccupati per noi. Ora siamo arrivate ma non sappiamo se ci saranno disagi al rientro».

Virginia Grozio

