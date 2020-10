TRA LA GENTE

VENEZIA Erano pronti al peggio, dopo avere patito i danni di tanti allagamenti. Alla fine hanno dovuto ricredersi. E ora, nonostante i danni patiti a causa della pandemia, tanti veneziani possono sorridere. «Siamo molto contenti, non mi aspettavo questo risultato. Mi sono dovuto ricredere». All'osteria Sottobanco, in fondamenta Cannaregio, intorno all'una il clima era festoso e Mauro Bettrone non ne ha fatto mistero. Proprio lui che - come ha confidato ieri e lo confermavano i tavolini e le sedie alzati già nelle prime ore della mattina, con tanto di paratia alla porta - sul funzionamento del Mose non riponeva grande fiducia. Tanto da ironizzare con gli amici in vista degli attesi 135 cm. Un livello che avrebbe comportato una trentina di centimetri d'acqua salmastra in negozio. D'altronde la fondamenta è una delle zone più basse della città. «La clientela? Non molta perché, con 135 cm previsti, in tanti hanno scelto di non uscire. Le persone incontrate le ho comunque sentite felici».

EDICOLA ALL'ASCIUTTO

Massimo Bonacin, titolare dell'edicola Alle Guglie insieme ad Alvise Ballarin, ha atteso il picco della marea fiducioso, ma allo stesso tempo stanco per un fenomeno che dà problemi al chiosco già con un metro. Con conseguente calo della clientela, soprattutto quella più anziana. Ieri però è andata bene, di acqua non se n'è vista. E per la prima volta, con una previsione simile, tanto che la situazione è apparsa surreale. «Con 130-135 cm l'edicola ne sarebbe stata circondata da una quarantina. Di gente ne è uscita - ha detto - tanto che ho fatto il tutto esaurito dei quotidiani ordinati. Ma altri hanno preferito restare a casa. Tra i commercianti? Tanta la soddisfazione: una giornata come questa ti fa ben sperare per eventuali eventi catastrofici come quello del 12 novembre».

SORPRESA A CANNAREGIO

Di veneziani in giro ce n'erano parecchi. Chi - i più scettici - muniti di stivali e chi senza, con carrello al seguito. «L'acqua è ferma. Sembra impossibile», le parole emozionate di una signora entrata in macelleria in Rio Terà San Leonardo verso le 11. «È stata un'impresa importante, un segno di speranza che fa capire che se la volontà c'è, qualcosa di buono si può fare. È un sogno, un bene per l'umanità che va preservato», il commento commosso del macellaio Ermes Gaetani, nella cui attività - con 135 cm - ne sarebbero entrati 20. «Nei giorni scorsi ci eravamo organizzati per non farci trovare impreparati e invece Sollevare tutto? È già di per sé un fattore d'ansia e stress». «Eravamo pronti, anche con le paratie. Ma di acqua non ne è entrata. È una giornata storica: siamo riusciti a lavorare anche in una condizione di marea molto sostenuta», ha detto Martino Vignando, del negozio d'arredo tessile Vianello. Insomma, tutte scene di una normalità straordinaria.

TRASPORTI RIDOTTI

La prima azienda a non credere al Mose è stata proprio l'Actv, che alle 9.50 di ieri mattina ha interrotto i collegamenti del 5.1 e 5.2 dal pontile dei Tre Archi. Sotto l'omonimo ponte si passava benissimo e lo dimostrava la linea 3, che, sempre con i medesimi motoscafi, transitava bellamente sotto l'arcata. Non sono mancati i litigi e gli accesi rimbrotti contro l'azienda, non solo da parte dei veneziani ma anche dai turisti ospiti degli alberghi vicini, che dovevano raggiungere la stazione e Piazzale Roma. Livio Lazzarini ha da mezzo secolo il negozio di pelletteria e vetri di Murano in Lista di Spagna: «Con l'acqua alta di novembre ho perso 14mila euro, dei quali 9mila solo di merce racconta Oggi è un giorno da segnare sul calendario. Se il Mose continuerà a funzionare sarà un sollievo per Venezia. Resta purtroppo il Covid, perché noi lavoriamo soprattutto con i clienti dei voli transoceanici. Chi affitta non ci abbassa i prezzi, i commercianti hanno costi fissi ed un incasso che si aggira sul meno 75 per cento. È chiaro che in questo modo presto chiuderemo tutti e non potremo aspettare i paventati tre anni per il riassetto».

Felice Tommaso Sichiero, titolare del ristorante La Palazzina: «Con l'acqua alta di novembre sono volati via 40mila euro sorride ora Tommaso Sembra di uscire da un incubo. La paura è passata ed era tanta. Forse non ci rendiamo ancora conto della portata di questo evento. Credo che oggi abbia influito non tanto l'elemento tecnico, ma quello umano: immagino le lotte fra chi non voleva alzare le paratie e quanti, invece, lo pretendevano. Deve essere intervenuta una mano autorevole, che ha imposto la sua volontà, ordinando senza mezze misure l'attivazione del Mose». «I danni di novembre sono ammontati a 65mila euro, dei quali 18mila di merce confida Marco Ardit, titolare dell'omonima tabaccheria in rio Terà San Leonardo altro che Miracolo a Milano, il film di Vittorio De Sica; oggi è Miracolo a Venezia. L'acqua mi entra in negozio a 105 centimetri e ieri notte ho dormito poco per la preoccupazione della marea. Mi sembra di rinascere. Se il Mose non si alzerà frequentemente pazienza, manderemo via l'acqua a colpi di scopa e spazzolone, ma oggi sappiamo che l'alta marea non danneggerà più impianti elettrici, merce e mobilio. È un enorme sollievo». «Stamane mi sono affacciato alla finestra ed il rio era tranquillo narra Luigi Checchini, titolare dell'hotel Minerva Era incredibile vedere l'acqua cristallina ed un tappo che galleggiava tranquillo, senza essere travolto dalla corrente. È una vittoria dell'ingegneria italiana, e non è poco. Venezia da oggi è accessibile ogni giorno dell'anno, in barba agli inglesi che tentano di sminuirci non tanto per deviare il turismo su altre mete, ma per ottenere migliori contratti con le aziende della città». L'unico a non sorridere è Abdul, del Bangladesh, che vende stivali davanti alla Stazione: «Oggi non bene», si lamenta.

ALLA GIUDECCA

In fondamenta alla Palanca, una delle zone più basse dell'isola della Giudecca, si respirava già moderato ottimismo. Le aziende che dal novembre scorso si sono trovate a far i conti con migliaia di euro di danni erano aperte, ma con l'occhio vigile e i piedi al sicuro dentro agli stivali, perché, alla fine, non si sa mai. «È surreale, speriamo che funzioni davvero. Io, comunque, ho indossato gli stivali», esordisce Claudia Corò, artista che lo scorso anno si era trovata la vetrina sventrata dall'impeto delle onde. «Ora c'è da capire come funzioneranno le previsioni, in attesa dei rimborsi che nel mio caso non sono ancora arrivati», conclude. Vicino a lei, il panificio Crosara aveva dovuto fare i conti con la perdita di una decina di macchinari, mentre ieri osservava l'acqua ferma sotto la fondamenta: «Eravamo pronti al peggio - commenta Raffaella - speriamo che duri, sarebbe bello che funzionasse. Peccato non sia stato fatto prima, perché se non dovesse entrare in funzione, dalla prossima catastrofe non si rialzerebbe più nessuno». Cauto ottimismo anche dalla pescheria di Fabio Gavagnin: «Sono pro-Mose, ho solo dubbi sull'impatto ambientale i cui effetti vedremo tra cinque, dieci anni. Ma per ora è sicuramente positivo per la città». Più o meno in linea pure l'ortofrutta Vianello: «Da noi entra a 150 centimetri, quindi siamo abbastanza alti - commenta Andrea Conchetto - per ora però sembra positivo, speriamo non ci siano problemi e che sia la volta buona perché qui il problema sono le onde». Il problema del moto ondoso, assieme alla soglia di attivazione, è invece attenzionato da Davide della pasticceria Giudechina.

CAUTO OTTIMISMO

Dopo i circa ventimila euro di danni subiti lo scorso anno, c'è cautela: «Sono contento, il problema è che con 125 centimetri qua non si lavora perché con le onde la gente non si ferma certo a sedersi, servirebbe una riflessione in questo senso». Concordi le vicine titolari della cartoleria, Valentina e Mayla: «A 130 di solito con il moto ondoso entra l'acqua, oggi invece è tutto tranquillo. Se fosse così sarebbe fantastico, ma la paura, purtroppo rimane sempre». Più critico Davide, delle macelleria Fiore: «Bene, ma non si dimentichino tutti i soldi spesi finora». Il sospiro di sollievo è arrivato anche dall'altro lato del canale, dove i veterinari dell'ambulatorio veterinario veneziano hanno commentato l'esperimento con favore: «Questa mattina ci siamo alzati con un po' di angoscia nel cuore, dato che le sirene hanno suonato presto - spiegano Caterina e Davide - Avevamo anche pensato di chiudere l'ambulatorio alle 10.30 per sollevare le attrezzature da terra, per fortuna tutto è andato bene e anche gli sguardi dei passanti erano di sollievo».

(Servizi di Tomaso Borzomì, Tullio Cardona e Marta Gasparon)

