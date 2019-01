Tra la folla si inseriscono anche i partiti ma con le madamin vince l'apolitica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PIAZZATORINO Lo slogan non lascia dubbi di interpretazione: «Sì Tav subito». A scandirlo in piazza Castello, il salotto buono di Torino, oltre 30 mila persone vestite d'arancione, il colore della manifestazione che ha unito imprenditori, associazioni di categoria, sindacati e partiti. Tanti partiti, dal Pd alla Lega, passando per Forza Italia e Fratelli d'Italia. Divisi su (quasi) tutto ma non sul supertreno, per loro simbolo di sviluppo e di futuro. A vincere al ritmo di We Will Rock You, dei Queen, non è però la politica ma la...