«Tra i richiedenti asilo non ci sono criminali»

CAMBIO DELLA GUARDIAROVIGO Ultimi giorni a Rovigo per il prefetto Enrico Caterino. Il 25 luglio il rappresentante locale del Governo dovrà lasciare il suo ufficio di via Celio: dopo due anni al servizio del Polesine, si trasferirà a Ravenna. Nato nel 1955 a San Cipriano d'Aversa, Caterino in realtà è un veneto d'adozione visto che da parecchi anni vi risiede. È entrato al Ministero dell'Interno sul finire degli anni '80 e dopo essere stato in servizio tra Roma, Venezia e Verbania, nel maggio del 2016 è giunto a Rovigo. In questi due...