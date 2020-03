Tra i nuovi casi di positività emersi ieri c'è anche quello che riguarda la banca Crédit Agricole FriulAdria. A essere risultata positiva al tampone del coronavirus è un'operatrice della filiale numero uno dell'istituto di credito che si trova all'angolo tra via Oberdan e via XXX Aprile in città. La donna avrebbe manifestato i sintomi della malattia un paio di giorni fa. Sottoposta al test è risultata positiva. Oggi la filiale dell'istituto di credito sarà chiusa per la sanificazione. Tutti gli addetti saranno a casa. Il Dipartimento di Prevenzione potrebbe disporre una volta ricostruiti i contatti recenti della dipendente altri eventuali tamponi oppure le misure di quarantena domiciliare.

Non è il primo caso in città di filiale bancaria infettata: esattamente una settimana fa a chiudere per sanificazione era stata una filiale di Banca Intesa in via Mazzini. Una situazione che i sindacati già da giorni sottolineano: per gli addetti del settore la decisione dei vertici nazionali dell'Abi di tenere aperte le filiali comporta rischi sempre più evidenti.

Da ieri è in isolamento precauzionale (non ha alcun sintomo ma dovrà rimanere a casa per due settimane) il sindaco di Pravisdomini Davide Andretta: sarebbe stato tra i contatti di un dipendente del Comune di Chions risultato positivo al test.

Nel frattempo ieri la Base di Aviano ha dato notizia di una donazione decisa dall'Air Force a favore del ministero della Difesa italiano. Dalla base di Ramstein in Germania è arrivato ad Aviano, trasportato da un aereo C-130, un mini-ospedale da campo con dieci letti in grado di fornire una prima assistenza a un massimo di 40 persone nel giro di 24 ore. La donazione è destinata al ministero, sarà poi la Farnesina a decidere la destinazione del reparto mobile Usaf destinato alla prima assistenza sul campo.

