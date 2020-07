TRA I LAVORATORI

PORDENONE Camicia bianca, blue-jeans e scarpe da ginnastica. E ovviamente mascherina. Difficile distinguerlo tra i molti lavoratori della sanità ieri in piazza. L'ex direttore generale dell'Azienda del Friuli occidentale, Giorgio Simon, ieri ha voluto mescolarsi tra coloro che fino a un anno fa erano i suoi dipendenti. Non sfugge alla domanda del cronista, ma - seppure con il garbo che lo contraddistingue - taglia corto: «Sono un cittadino e sono un pensionato. Ho voluto esserci solo perché sono molto preoccupato dei destini della sanità di questo territorio. Punto». L'ex direttore generale altro non dice, ma basta e avanza. Per la verità Simon non è l'unico ex manager di rilievo della sanità pordenonese in pensione ieri in piazza a Pordenone. Non distante da lui c'è Alberto Rossi, a lungo dirigente ospedaliero al Santa Maria degli Angeli, nonché già presidente della già Provincia di Pordenone. E c'è pure Nicola Delli Quadri, ex direttore generale dell'Ass6 diversi anni fa, poi con ruoli primari nella sanità regionale.

LA POLITICA

Non molti invece i politici e gli amministratori. Tra i consiglieri regionali fanno gruppo alcuni esponenti pordenonesi dell'opposizione. Il Pd Nicola Conficoni, il civico sanvitese Tiziano Centis e Giampalo Bidoli (Patto). Poco distante il consigliere regionale Emanuele Zanon (già sindaco di Cavasso ora siede in Regione nel gruppo Progetto Fvg) unico esponente della maggioranza che sostiene Massimilano Fedriga. Un atto di coraggio il suo essere presente allo sciopero contro la gestione regionale finita più volte nel mirino dei lavoratori e dei sindacalisti durante la manifestazione. Tanto che la presenza del collega di maggioranza fa commentare a un sornione Conficoni: «Dopo la larga adesione alla protesta di piazza, dove è sceso anche il consigliere di maggioranza Zanon, evidentemente in disaccordo con la gestione della sanità pordenonese da parte della sua Giunta, chiediamo al centrodestra un cambio di rotta sulla sanità pordenonese». Pochi, invece, gli amministratori. Nessuno dei 50 sindaci del Friuli occidentale, se si esclude la presenza al presidio sanvitese di Antonio De Bisceglie. A Pordenone c'era invece la vice sanvitese Federica Fogolin con l'assessore Susi Centis. Rappresentata anche Maniago con gli assessori Franca Quas e Andrea Gaspardo. Il Circolo Pd di Pordenone ha diffuso una nota: «Ci si sarebbe aspettata una presenza di ascolto e empatia dell'amministrazione comunale in una giornata così importante per questi lavoratori pordenonesi». Il sindacato dei primari aveva annunciato alla vigilia la sua solidarietà alle ragioni dello sciopero. Ieri i primari erano presenti nei loro reparti, seppure abbiano devoluto la loro giornata di lavoro alla Protezione civile. E infine tutti gli addetti precettati e obbligati a lavorare (perché la sanità non può essere chiusa) lo hanno fatto con una fascia nera al braccio con i simboli di Cgil, Cisl e Uil, anche in memoria delle vittime del Covid. Rispetto alle polemiche della vigilia la Fp-Cisl, con Daniela Antoniello, ha voluto precisare: «Sui servizi in delega è stato chiuso un accordo, poi sottoposto alle altre sigle che non lo hanno firmato. Noi oggi abbiamo ricordato anche il personale dei servizi in delega».

d.l.

