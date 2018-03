Tra i dem torna la voglia di aprire a M5S Renzi lancia l'altolà: così il Pd si estingue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CENTROSINISTRAROMA Renzi è sul pezzo. Presidia l'Aventino-non Aventino del Pd, rispetto alle ipotesi di governo in fieri. Ma non è affatto aventiniano, cioè distaccato, Matteo, nei riguardi del proprio partito. Da lontano, tiene la briglia corta. Solo così si spiega la reazione che i renziani, su input dell'ex premier, hanno scatenato addirittura contro il fondatore e padre nobile del Pd: Veltroni, quello che molti, ma non lo stesso Walter, vorrebbero ora come presidente del partito. Alla vigilia della settimana cruciale per le...