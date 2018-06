CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRA I CASEIFICIVALBELLUNA Una giornata di festa, con i riflettori puntati addosso per richiamare l'attenzione e anche far aumentare le vendite. Poi però i problemi rimangono tutti sul tappeto. La 12^ edizione di Latterie aperte, andata in scena ieri, è l'occasione per fare il punto sulla situazione e sui problemi con cui esse sono costrette a misurarsi quotidianamente.LATTERIA DI LENTIAI«Ogni giorno ci scontriamo con un mercato il cui esubero di produzione, soprattutto dall'estero, ci mette in crisi» dice Francesco Battiston, presidente...