Tra gli sfollati della zona rossa in fila per un letto e le medicine

GENOVA Gaetano ha ottant'anni e proprio due mesi fa si è deciso a comprare l'appartamento a trenta metri dal ponte. Adesso è nel centro civico di via Buranello, punto di raccolta degli sfollati che cercano un rifugio. Per dormire le prossime notti, tanto per cominciare, e in cui trasferirsi dalle prossime settimane, dato che 331 famiglie hanno perso tutto perché le case accanto al viadotto devono essere abbattute. Tra loro c'è Gaetano, che ha infilato le sue cose in un sacchetto: «Un po' di soldi, la carica del telefono e il rasoio per...