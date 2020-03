TRA GLI SCAFFALI

BELLUNO Sono i negozi di maggiore prossimità alle rispettive abitazioni ad essere i più utilizzati dalla gente. Ed è qui che si verificano code per l'accesso agli store. I prodotti più venduti? Farine e lieviti, un vero assalto. Si torna a cucinare in casa, a fare pizze e torte. Gli introvabili? Disinfettanti e simili che arrivano col contagocce. I clienti meno rispettosi delle regole? Le persone in là con gli anni, capaci di andare anche una volta o due al giorno al supermercato per comprare solo il pane o un pomodoro. Pochissimi, invece, indossano le famose, introvabili mascherine che però già da oggi dovrebbero arrivare attraverso la Protezione civile ed essere distribuite alla gente attraverso più canali.

«Circa il 70 per cento della clientela non ce l'ha» afferma Fabrizio Fontana, direttore del Famila di Ponte nelle Alpi, letteralmente preso d'assalto in questi giorni, specie venerdì dopo che si era diffusa la notizia della possibile chiusura già dalle 15 di ieri, saltata poi per limitarla alla sola domenica di oggi. Poi si vedrà.

CONTROLLI ALL'ESTERNO

«La mattina fino alle 11 circa - spiega Fontana - abbiamo lunghe code lunghe all'esterno. Facciamo entrare 15-20 persone al massimo e solo uno per nucleo famigliare perché questa è la nuova direttiva. Fuori la fila arriva anche ad una quarantina di unità. Siamo costretti a contingentare gli ingressi perché le persone fanno spese importanti: si arriva anche a 200 euro per carrello e quindi alle casse ci vuole tempo ed è necessario mantenere le distanze di sicurezza».

Non si sono verificate condizioni di particolare difficoltà, ma, come spiega ancora Fontana «la gente comincia ad essere un po' tesa. Si vede che c'è allarmismo anche perché le notizie non vengono divulgate con chiarezza. Ad esempio, prima Conte aveva detto che forse si chiudeva sabato alle 15 e invece poi si è deciso di chiudere solo la domenica. Per ora non sappiamo se sarà così anche la prossima».

Non mancano i controlli all'esterno dei supermercati da parte delle forze dell'ordine.

INNO MAMELI IGNORATO

Lunghe file anche al Famila di via Peschiera a Feltre. «Arrivano soprattutto nell'ora che ritengono possa essere quella meno frequentata - spiega una gentile addetta del superstore -, ma il problema è che tutti fanno lo stesso pensiero, così dalle 13 alle 15 c'è la ressa».

Ovunque si fanno spese grandi, scorte per almeno una settimana intera, segno che c'è un adeguamento alle regole restrittive sugli spostamenti. Anche in via Peschiera sono sempre gli anziani i meno ligi e meno attenti a ciò che accade attorno a loro. «L'altro giorno - spiega ancora l'addetta con un sorriso - ci siamo fermati tutti durante la diffusione via radio dell'Inno d'Italia, ma molti anziani hanno continuano a fare le loro spese».

Un dato vale per tutti: gli alimenti non mancano, i magazzini vengono regolarmente riforniti di tutti beni. In tutti gli store gli ingressi vengono contingentati grazie ad un servizio di portierato. E soprattutto, da ieri, si entra uno per famiglia. Poi tutti a casa a mettere le mani in pasta, riscoprendo forse quel focolare della nonna casalinga che ogni giorno sfornava qualcosa di buono.

L.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA