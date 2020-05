LA FASE TRE

TRIESTE «L'emergenza non è finita. Il virus è ancora tra noi. Serve impegno da parte di tutti i cittadini: rispettate la distanze e le norme di sicurezza, ora tocca anche a voi tutelarvi e tutelare gli altri». Parole del presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, che oggi firmerà un'ordinanza chiave per il superamento della fase due, cioè quella che riaprirà quasi tutto in regione, tranne cinema, teatri, sport dilettantistico di squadra, grandi eventi e locali notturni. La Regione si è accollata una responsabilità pesante: il pressing sul governo ha partorito la delega ai singoli territori, che ora possono decidere il loro destino, economico e clinico. E il Fvg ha scelto la linea massimalista: domani riaprono negozi, bar e ristoranti, estetisti e parrucchieri, piscine, palestre e terme, stabilimenti balneari e hotel, mercati e fiere, uffici pubblici, musei e agenzie immobiliari. E soprattutto sarà liberi tutti: i movimenti sul territorio regionale non saranno soggetti a limiti. Il 1 giugno, invece, via libera ai centri estivi. Ecco tutte le regole da seguire per le singole attività.

BAR E RISTORANTI

Via i quattro metri quadrati per cliente, resta la distanza interpersonale di un metro (e quindi bar e ristoranti guadagneranno spazio). I titolari potranno misurare la temperatura corporea all'ingresso, sarà vietato il buffet ma concessa la consumazione al banco. In vigore l'obbligo di mascherine se non si sarà seduti al tavolino o al bancone mentre si consuma. Al termine del servizio, si dovranno disinfettare gli ambienti come nei negozi.

COMMERCIO

Niente ingressi contingentati a seconda della metratura del negozio. Si potrà entrare liberamente ma bisognerà rimanere a un metro dagli altri. Nei negozi ci sarà il gel igienizzante e tutti avranno la mascherina. Dovrà essere garantito il ricambio dell'aria.

SERVIZI ALLA PERSONA

Gli estetisti dovranno indossare la mascherina FFP2 senza filtro. Sauna, bagni turchi e idromassaggi resteranno chiusi. Tra le postazioni di lavoro e tra i clienti ci dovrà essere il classico metro. L'uso delle protezioni sarà obbligatorio sotto tale distanza.

SPIAGGE E HOTEL

Al mare ci dovranno essere 10 metri quadri per ombrellone. Attrezzature da igienizzare a ogni cambio di persona. Niente limiti per le spiagge libere, tranne il metro di distanza. No alle attività sportive che creano assembramenti. Negli hotel ci si sposterà con la mascherina e le pulizie saranno rafforzate.

PISCINE E PALESTRE

Niente manifestazioni o eventi. In piscina gli indumenti dovranno restare nella propria borsa, nei solarium o nelle aree verdi ci vorranno 7 mq per persona. Le acque saranno testate ripetutamente. In palestra la distanza sale a 2 metri durante l'attività. Le macchine saranno igienizzate a fine utilizzo.

IL RESTO

Nei musei la segnaletica e le barriere aiuteranno a mantenere la distanza. Via libera, con mascherina, alle lezioni (anche pratiche) di guida. Gli agenti di commercio e immobiliari incontreranno un cliente alla volta e dovranno essere protetti se entreranno in case abitate. Ok alla manutenzione del verde, nel rispetto della distanza. Nei mercati e nelle fiere si useranno guanti e mascherine (obbligatorie per clienti e venditori), ci saranno le corsie di entrata e uscita, i capi di abbigliamento saranno igienizzati, gli ingressi contingentati e i parcheggi distanziati. Negli uffici aperti al pubblico, oltre al metro di distanza, sarà proibita l'aria condizionata.

Marco Agrusti

