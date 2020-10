LA MANIFESTAZIONE

VENEZIA Tante tovaglie bianche stese sui masegni. E apparecchiate con gli strumenti del mestiere piatti, bicchieri, posate maneggiati ogni giorno. Quella di ieri mattina, in campo Santo Stefano, è stata una manifestazione pacifica, organizzata da Aepe nel rispetto delle norme anti covid. Le stesse che gli esercenti del centro storico si sono ormai abituati a mettere in pratica già prima dell'ultimo Dpcm. Quello che ha costretto bar, ristoranti e osterie ad abbassare la serranda alle 18, dando la mazzata finale ad una situazione già di per sé complessa. Così la definiscono i molti del settore, ieri riuniti ma distanziati in un'area circoscritta del campo, accanto alla statua di un avventore d'eccezione: il Tommaseo, di vedetta sulla cinquantina di coperti ai quali hanno preso posto altrettanti cuochi e ristoratori veneziani (e non solo). Tutti seduti sul pavimento, in silenzio e con in mano dei cartelli di protesta. Non a caso la manifestazione, che ha preso vita anche in altre 23 città d'Italia, è stata chiamata #siamoaterra.

LE TESTIMONIANZE

«Allo stato attuale non posso chiudere commenta Simone Poli, del ristorante Ai Mercanti, in corte Coppo perché ho assunto due dipendenti post lockdown che, non avendo ancora accumulato 90 giorni di lavoro, non potrebbero andare in cassa integrazione. Il locale resta aperto e quel che succede, succede. Martedì scorso ho lavorato, siamo conosciuti. Ma la situazione cambia di giorno in giorno». Se prima dell'ultimo decreto la perdita del fatturato era intorno al 50%, ora è addirittura al 90%. Anche perché il suo tipo di cucina non consente l'asporto. «A giugno abbiamo istituito un comitato di cui sono presidente, Cipeca, di una sessantina di ristoratori veneziani. Nell'ottica di un confronto con le altre associazioni di categoria, per affrontare i vari problemi della città».

«Sono disperato», esordisce Giovanni Fracassi, titolare del ristorante Da Ivo, il preferito da tanti vip. Sottolineando di avere nel personale dieci persone, finora da lui stesso mantenute con l'anticipo della cassa integrazione. «Ho chiesto di abbassarmi l'affitto, ma mi è stato risposto che prendo i contributi. Tra l'altro i vigili mi hanno fatto togliere i due tavolini fuori, perché d'intralcio. Solidarietà? Molta, ma solo a parole». Tuttavia c'è stato anche il caso di uno dei proprietari della Red Bull che a marzo per sostenere l'attività ha deciso di pagare in anticipo 12 bottiglie di vino da 38mila euro, in attesa di tornare in città.

Ha detto la sua anche Alessandro Biscontin, del Timon all'Antica Mola in fondamenta degli Ormesini, i cui nove dipendenti andranno in cassa integrazione da novembre. «Aprivamo solo la sera, dunque la perdita attuale è pressoché totale». «La preoccupazione è tanta, ho un figlio e una compagna dice Sebastiano Masiol, dell'Enoteca al Volto, in calle Cavalli . La speranza è che si torni a prima dell'ultimo Dpcm. Rispetto al 2019? La perdita del fatturato si assesta all'80-90%, senza considerare che bar e ristoranti rappresentavano anche un presidio di sicurezza». Per il suo socio Carlo Romanin, dell'Osteria al Portego, questa settimana ha già fatto registrare un crollo del guadagno del 75%: il più della clientela è soprattutto la sera, per un aperitivo in compagnia.

NUMERI E APPELLI

Tra momenti di silenzio, discorsi pubblici, applausi e note dell'inno di Mameli, tanta la commozione. Sia da parte di Ernesto Pancin che di Elio Dazzo, rispettivamente direttore e presidente Aepe. «Non siamo i responsabili dell'aumento della curva del contagio, i cui veri centri le parole di Pancin sono i mezzi di trasporto. Esigiamo che ristori e indennizzi arrivino subito». I numeri della disfatta del settore parlano chiaro: 300mila i posti di lavoro destinati a scomparire definitivamente, 27 su 96 i miliardi di euro di fatturato complessivo che si perderanno, più altri 2 causati dalle ultime imposizioni. «Così non si muore solo di Covid il grido accorato dell'assessore con delega al Commercio, Sebastiano Costalonga, ieri in campo ma anche di fame».

Marta Gasparon

