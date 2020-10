FLASH MOB

Tovaglie, piatti, posate e bicchieri per terra, a simboleggiare lo stato delle aziende locali. La provocazione dell'Aepe (Associazione pubblici esercizi) prende di mira il nuovo provvedimento voluto dal Governo per limitare la diffusione del Covid e così alcuni baristi e ristoratori faranno sentire la loro voce in un flashmob. «Mercoledì alle 11.30, in uno dei campi più importanti di Venezia, indicheremo lo stato drammatico della nostra categoria alla luce del nuovo Dpcm che ci farà chiudere alle 18», annuncia Ernesto Pancin, segretario dell'Aepe. Il valore della protesta è più che simbolico: «Non andremo contro quanto viene imposto, rispetteremo le regole, però questa volta il ristoro deve essere immediato. Deve esser dato un aiuto a fondo perduto alle nostre aziende. Vogliamo ancora credere nelle promesse del Governo, ma il sostegno deve essere immediato e vero, non solo a parole». La situazione è grave e sembra che la morsa non molli mai: «Ormai non c'è più molto da dire, con questo ultimo parziale lockdown, si mette in ulteriore difficoltà tutta la categoria, che si è sempre distinta per aver ottemperato a tutte le regole e indicazioni governative». Il riferimento di Pancin è agli investimenti effettuati in tema di igiene e sicurezza: «Tutto quello che era possibile fare e ci è stato indicato, l'abbiamo fatto, per questo chiediamo lo stesso impegno nel sostenerci». Da più parti in Italia è però in crescita il sentimento di disagio: «È comprensibile la disperazione di molti associati, certamente noi invitiamo tutti a rispettare le regole, perché nel bene e nel male così si deve fare». E in riferimento a chi non volesse obbedire, Pancin risponde: «Se qualcuno non ha seguito le direttive, si tratta di casi isolati, perché gran parte delle nostre aziende sono state rispettose di quanto imposto». Da ultimo, un appello forte è verso le forze dell'ordine: «In questi mesi l'Aepe ha sempre chiesto collaborazione alle forze dell'ordine con la loro presenza, non abbiamo bisogno di multe, ma di aiuto per convincere a rispettare le regole anche chi non le capiva».

