Toti, Meloni, Musumeci: nasce la gamba sovranista per trattare con la Lega

LO SCENARIOApplaudono tutti, ma il crepuscolo di una storia nessuno lo riesce a negare. Anche quelli che credono nella rinascita. E che, alla kermesse di Forza Italia a Fiuggi, vedendo Francesca Pascale in prima fila che in vari passaggi del discorso di Berlusconi grida, seduta in prima fila tra Tajani e Brunetta: «Bravo presidente!», si fanno sinceramente contagiare da tanto entusiasmo. Anche perché c'è tanta gente, più che nello scorso anno, a questo appuntamento cruciale per gli azzurri. Però il discorso berlusconiano, che mai è...