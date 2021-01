IL GESTO

TORRE DI MOSTO Il sindaco rinuncia a vaccinarsi, ma solo per il momento, per dare a chi ne ha più bisogno questa opportunità. Domenica nella rsa San Martino è stata la giornata delle vaccinazioni che ha coinvolto 29 operatori e i 65 ospiti. Presente alle operazioni anche il sindaco Maurizio Mazzarotto, che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza. Per Natale si è recato in delegazione con parte della Giunta a fare gli auguri e portare doni agli ospiti. Una partecipazione molto apprezzata che ha portato la direttrice della struttura, dottoressa Alessandra Natali, ad offrire la vaccinazione per rispetto della sua figura istituzionale. «Ho rifiutato ha detto il primo cittadino perché ho opposto la volontà di aspettare il mio turno». In effetti il neo sindaco è un giovane anziano di 60 anni, andato in pensione ad ottobre dalle Ferrovie, e sembra godere ottima salute. Torre di Mosto è forse il Comune del Veneto Orientale ad avere il maggior numero di contagiati in rapporto alla popolazione. Nella seduta del consiglio comunale di fine anno, il sindaco ha ricordato che a Torre di Mosto, che conta 4.790 abitanti, secondo i dati dell'azienda sanitaria a fronte dei 290 contagiati complessivi c'erano ancora 91 positivi, mentre secondo il suo personale rapporto i positivi erano ancora 126, ovvero il 33% in più. «I miei numeri sui contagiati spiega il primo cittadino - sono superiori a quelli dell'Ulss 4, in quanto io seguo personalmente, telefonando a casa, come evolve l'infezione. Succede così che se l'Azienda sanitaria colloca in automatico tra i negativizzati coloro che dopo il tampone hanno superato i 21 giorni di quarantena, io attendo che tutta la sintomatologia sia sparita. E questo, ho constatato, non sempre succede dopo il periodo di quarantena».

Da rilevare che tra gli ospiti vaccinati della casa di riposo c'e anche Selvino Grosso di 100 anni. Il previsto richiamo vaccinale è fissato per tutti il prossimo 31 gennaio. Una nota della Sereni Orizzonti mette in evidenza che nella rsa San Martino non è mai stato riscontrato alcun contagio di Covid. Per la direttrice Alessandra Natali quello di domenica è stato «un momento a lungo atteso che premia gli sforzi del nostro staff medici, infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapista, educatrice, assistente sociale, impiegati, manutentore, addetti alle cucine e alle pulizie che in un anno terribile e faticoso ha lavorato con professionalità e straordinaria abnegazione per preservare la salute di tutti gli assistiti. Non posso inoltre non ringraziare la Ulss 4 per la fattiva collaborazione che ci ha sempre assicurato. Grazie alla vaccinazione la nostra struttura viene adesso messa definitivamente in sicurezza». Infine dalla azienda sanitaria viene comunicato che entro fine settimana saranno vaccinati personale e ospiti di tutte le rsa del Veneto Orientale e che ieri, seguendo i protocolli nazionale e regionale, sono partite le vaccinazioni anche dei primi medici di famiglia.

Maurizio Marcon

