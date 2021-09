Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I TEMI DELLA CITTA'VENEZIA Di tornelli non ha parlato, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, ieri a Venezia per l'inaugurazione del Ponte di Rialto targato Renzo Rosso. Ma su un principio ha insistito: «È inevitabile che il turismo di massa in città non possa funzionare - ha detto - Bisogna trovare una soluzione giusta affinché si vada sulla qualità, anche nei confronti del turista stesso. In questo modo ci guadagnano tutti....