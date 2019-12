Tornelli e vigilantes per difendersi dai senzatetto padroni del quartiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE La zona critica è sempre la stessa: se nell'area di via Piave e della stazione ferroviaria il problema rimane lo spaccio, con la presenza costante di pusher e clienti, l'area di via Carducci, via Querini e piazzale Donatori di sangue è presidiata dai balordi che passano la giornata fra la mensa di Ca' Letizia gestita dalla San Vincenzo, i supermercati della zona e le panchine di fronte a Villa Erizzo. Per limitare i danni la biblioteca Vez ha dovuto assoldare i vigilantes e far installare i tornelli all'ingresso; una guardia giurata...