Tornelli e deviazioni, la città si blinda per il grande assalto

FLUSSI TURISTICIVENEZIA «Hai visto? Allora i tornelli si potevano mettere». Ha suscitato una certa curiosità tra la gente il posizionamento dei varchi con tornelli veri e propri in due luoghi strategici: l'imbocco di Lista di Spagna e il ponte di Calatrava, lato piazzale Roma. Questi strumenti saranno fondamentali da oggi a martedì 1 Maggio per gestire eventuali arrivi eccezionali di escursionisti. Si tratta di una sperimentazione di quattro giorni, consentita dall'ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro che prevede misure per garantire...