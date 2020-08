Quindici giorni dopo, è già Pian Longhi-mania. La struttura di proprietà della Comunità Montana Belluno-Ponte nelle Alpi, dove dall'11 luglio ha aperto la gestione della Turistica Dolomiti di Enrico De Bona, in due settimane è punto di rifermento dell'estate bellunese. Tante le offerte: sport, cibo e benessere. Le strutture sportive hanno già accolto gli allenamenti di qualche squadra locale, per esempio sul campo da calcio si è allenata la formazione del Ponte nelle Alpi; e lo scorso fine settimana il rettangolo della pallacanestro ha ospitato un torneo di basket organizzato dalla Valbelluna basket del presidente Massimo Tomas: 10 le squadre giovanili che si sono affrontate in formazioni 3 contro 3; e domenica seconda parte con spazio alle squadre comprese fra l'Under 18 sino alle squadre senior. Il tutto, naturalmente, in un contesto di rigoroso rispetto delle norme anti-Covid. «Siamo partiti con tutto conferma De Bona - musica, convegni ed eventi sportivi, serate a tema, giochi per bambini, bar e ristorante». In questo mese di agosto 21 gli appuntamenti musicali con aperitivo: in questo fine settimana ecco i Venice Floyd (cover Pink Floyd, oggi ore 21), Live Queen (domani, ore 21), Exit Band (domenica ore 17). G.S.

