TORNATI ALLA LUCE

COLLE SANTA LUCIA Isolati nella coltre bianca alta 3 metri per una settimana esatta, i titolari del Berghotel Giau stanno bene. Felici del ritorno della corrente elettrica e del contatto telefonico nonché dell'arrivo dei mezzi spazzaneve che, pur pian piano per pericolo slavine, procedono nell'apertura delle strade. Quella per Cortina, ufficialmente chiusa, è di fatto praticabile. L'altra per Colle Santa Lucia, invece, resta interdetta. «Quassù è tutto ok - afferma raggiunta al cellulare Claudia Costantini, titolare del rifugio con il marito Diego Valleferro e il figlio Igor - In fondo siamo potuti stare al caldo e i viveri non ci mancavano. E' andata molto peggio invece a chi si è ritrovato acqua e fango in casa, impotente di fronte alla forza distruttiva della natura».

L'EVENTO

Non sarà stato l'evento meteo eccezionale dell'inverno 2013-14, quando di neve ai 2.236 metri di altitudine del valico ne cadde per oltre 12 metri, ma nemmeno quanto accaduto la scorsa settimana è stata cosa da poco. «In pochi giorni - sottolinea Costantini - si sono accumulati circa 3 metri. Ha iniziato venerdì 5 sera. Mio marito Diego era appena rientrato da delle commissioni a Cortina: nevicava e tirava un vento incredibile. Dopodiché ha continuato ininterrottamente l'indomani sabato, domenica e lunedì. Nei giorni successivi ancora qualcosa ma meno. Noi abbiamo trascorso le giornate a spalare, con la fresa e con i badili, tutt'attorno l'edificio. E mio figlio è anche salito sul tetto per togliere neve e alleggerire il peso». Il resto del tempo è stato impiegato all'interno ma facendo attenzione a non esagerare con l'uso del generatore di corrente elettrica perché scorta di carburante ce n'era, ma non è mai opportuno approfittarne troppo. «Mentre il riscaldamento è sempre stato attivo - prosegue Costantini - abbiamo evitato di usare elettrodomestici non indispensabili come ad esempio la lavastoviglie. Ferma anche la lavatrice che oggi con il ritorno della corrente (ieri per chi legge ndr) ha dovuto fare gli straordinari. Alla sera mangiavamo a lume di candela mentre la televisione si vedeva poco. Fuori uso le linee telefoniche e quindi anche i computer. E alle 20 andavamo a dormire, come le galline. In giro non si è mai visto nessuno, nemmeno il curioso di turno che di solito non manca mai».

I PRECEDENTI

«Gestiamo il rifugio di passo Giau dal 1983 - ricorda la titolare - e di nevicate simili ce ne sono state altre. Di sicuro il record lo si è raggiunto nell'inverno 2013-14, con oltre 12 metri di neve accumulata. Certo non tutta in un colpo: iniziò pochi giorni prima di Natale, dando vita allo storico blackout che colpì una larga parte della montagna bellunese, e proseguì per tutta la stagione, sino a fine marzo». In questi giorni a passo Giau, oltre ai tre membri della famiglia Valleferro, si sono ritrovati isolati due persone ospiti della casa alle spalle del rifugio, i titolari dei rifugi Piezza (3) e Fedare (2) e un dipendente di malga Giau (in totale quindi 11). «In questo periodo non abbiamo avuto alcun problema, eravamo al sicuro - sottolinea Costantini - L'unica cosa a cui ho pensato un paio di volte con un po' di angoscia è stato l'aspetto della salute: se qualcuno di noi si fosse sentito male o si fosse infortunato, come avremmo fatto a chiamare i soccorsi? Linee telefoniche ko, strade interrotte, volo dell'elicottero Suem impensabile. A una certa età, onestamente, si inizia a riflettere su queste cose». «Dopo un novembre meraviglioso nei cui fine settimana abbiamo accolto molte persone - conclude Costantini - ci è toccata questa copiosa nevicata. Ma poco male: riapriremo il 18 dicembre, confidando in una bella stagione turistica. Con la speranza nel cuore che il brutto periodo della pandemia possa presto diventare un lontano ricordo».

Raffaella Gabrieli

