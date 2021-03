«Nelle nostre parrocchie, in particolare nell'attività pastorale e nelle celebrazioni, occorre che siamo precisi e determinati nell'applicazione delle norme di prevenzione e di igienizzazione». Inizia così la lettera con cui il vescovo di Belluno Feltre monsignor Renato Marangoni si rivolge «alle Comunità parrocchiali, ai Presbiteri, ai Diaconi» in vista della settimana santa e delle celebrazioni che precederanno la Pasqua, quest'anno in calendario il 4 aprile. Il vescovo invita i fedeli, fin dove è possibile, «alla partecipazione in presenza», cioè a seguire la messa in presenza, in chiesa, piuttosto che alla televisione. Ai sacerdoti chiede poi di prevedere «anche qualche celebrazione oltre gli orari soliti, soprattutto quando la capienza delle chiese è ridotta». L'invito ai preti della diocesi è quindi quello di inserire una messa in più nel calendario degli appuntamenti pasquali. E mentre un anno fa la messa virtuale era diventata pratica di quasi tutte le parrocchie, ora monsignor Marangoni ricorda: «Sia la Congregazione per il culto sia la Segreteria della Conferenza episcopale italiana scoraggiano il moltiplicarsi delle trasmissioni via streaming e chiedono che ciò non diventi la consuetudine di partecipazione alla liturgia; invece, suggeriscono che siano trasmesse in diretta - per chi sarà impedito alla due partecipazione in presenza - le celebrazioni diocesane presiedute dal vescovo, accanto a quelle presiedute da papa Francesco».GS

