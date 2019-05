CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tornano in utile le società partecipate dal Comune. La radicale opera di razionalizzazione delle risorse ha riportato il sereno nei conti delle principali società che fanno capo all'ente pubblico, dopo anni di bilanci in rosso. Il Casinò in particolare ha chiuso il 2018 con un utile di 2,207 milioni di euro, uno in più rispetto al consuntivo dell'anno precedente. «Prima eravamo noi a rifinanziare il Casinò - osserva l'assessore al Bilancio Michele Zuin - ora è la Casa da gioco a produrre utili per il Comune». Bilancio positivo anche...