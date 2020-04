Le foto scattate dai passeggeri e postate sui social mostrano autobus pieni di persone con le mascherine ma troppo vicine tra loro. Sono bastate le prime, timide riaperture di aziende perché su autobus e vaporetti le distanze di sicurezza saltassero. Lo conferma anche la Cgil che si è detta preoccupata per l'attuale gestione del trasporto pubblico da parte dell'amministrazione veneziana che, invece di tagliare, dovrebbe potenziare le linee: «Il Comune in questo momento non può pensare di incassare risorse da Actv» ha detto il segretario Ugo Agiollo. «Possiamo anche rinunciare a quella quota, ma la realtà è che oggi Actv non incassa più nulla la replica dell'assessore alla Mobilità, Renato Boraso La Cgil piuttosto ci aiuti a fare pressione sul Governo, qui non si è visto un euro. Più di questi servizi non possiamo garantire». E il sindaco Luigi Brugnaro ha invitato i cittadini a usare il trasporto pubblico il meno possibile: «Andate a piedi, in macchina, o in bici». La preoccupazione del sindacato è per i prossimi giorni perché, già «con la minima ripresa di ieri vaporetti e bus in alcuni orari erano pieni», ma in vista ci sono riaperture importanti come quella della Fincantieri che entro il 20 aprile muoverà da sola 4500 persone al giorno.

