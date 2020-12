L'EMERGENZA

VENEZIA Il rischio peggiore è diventato realtà: le case di riposo, tornate al centro della tempesta perfetta scatenata dalla seconda ondata di coronavirus sono ora in sofferenza e non soltanto per i contagi altissimi tra gli ospiti ma soprattutto per quanto sta succedendo tra gli operatori. Il tasso di contagio tra chi passa le proprie giornate prestando servizio nelle Rsa del Veneziano supera il 5 per cento: 167 su oltre 3.500. Un numero mai toccato nemmeno nella prima fase della pandemia che, se da un lato aveva picchiato duro sugli ospiti portando la percentuale dei positivi a oltre il 9% (ma ora sono il 10,32% solo nell'Ulss 3: 320 su 3.101), aveva risparmiato gli operatori permettendo di garantire un servizio di assistenza agli anziani residenti. Ora il nemico invisibile è arrivato a decimare anche chi si prende cura degli ospiti. Conseguenze? Turni massacranti per chi ancora non è stato contagiato, appelli e bandi da parte delle Ulss rivolti ai propri dipendenti per supplire - ma a tempo perso - quei posti (bandi che non riscuotono il successo sperato, almeno nei grandi numeri) e pazienti curati con attenzione sempre decrescente perché manca il personale, falcidiato dalla pandemia.

I CASI

Succede alla Residenza Riviera del Brenta di Dolo dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio con oltre 110 contagi: una quarantina sono di dipendenti (in tutto 140 assunti) che quindi sono a casa in isolamento, anche se sintomatici. «Abbiamo attivato tutte le procedure attraverso l'Ulss 3 e la cooperativa che fornisce il personale - aveva detto nei giorni scorsi la presidentessa Anna Maria Miraglia - nel frattempo abbiamo chiesto un sacrificio al personale in servizio per non creare grossi problemi assistenziali. La direzione sta contattando il personale attraverso gli elenchi forniti, contiamo al più presto di riuscire ad integrare gli oss e gli infermieri e tornare alla normalità». Ma, criticava ieri Cristina Bastianello della Cgil, «chiedere uno sforzo ai dipendenti vuol dire costringerli a doppi turni con una decina di ore a lavoro - attacca la sindacalista - Se i lavoratori non si contagiano di coronavirus, si ammaleranno di altro». Sotto pressione c'è anche il Mariutto di Mirano dove i contagi sono tornati anche tra gli operatori. Ma alla lista si aggiungono anche l'Ipav San Giobbe di Venezia e la casa di riposo Monumento ai caduti di San Donà.

LA POLEMICA

A risollevare la questione attraverso una lettera in Prefettura a Venezia sono state formalmente la Fp Cgil e la Uil-Fpl: «Dalle segnalazioni parrebbe che una residenza per anziani su quattro a causa delle carenze di organico aggravate dai contagi tra gli operatori non sarebbe in grado di garantire appieno gli standard assistenziali - scrivono - Riteniamo che le Ulss debbano effettuare un'immediata indagine per verificare la situazione dato che potrebbero essere anche una rappresentazione benevola di una situazione ben più grave. La situazione è grave e complicata e servono misure drastiche per resistere per molti mesi».

A rispondere, l'Ulss 3 che «sa di svolgere un'opera di monitoraggio, di sostegno e di supporto che non può essere taciuta. Questo sforzo si struttura in disponibilità di personale, collaborazione nell'organizzazione del servizio, consulenze specialistiche continuamente fornite, verifica attiva rispetto ai processi e alle situazioni di crisi. L'Azienda sanitaria garantisce la sua disponibilità e il suo impegno, entro il limite di quanto previsto dalle norme; norme su cui poi, per primo e con l'efficacia che tutti gli riconoscono, il Servizio sanitario regionale a sua volta ha saputo intervenire e continua a farlo, fin dove la legislazione vigente glielo consente».

