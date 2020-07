TORNANO GLI EVENTI

PORDENONE L'inizio, almeno quello ufficiale, è fissato per sabato 18, con la Notte musicale rosa. Il cuore sarà anche quest'anno piazza XX Settembre, trasformata però in arena Covid free con oltre 200 posti a sedere distanziati. Pronto il calendario di luglio dell'Estate in città, una versione ridotta rispetto al passato a causa delle misure anticontagio e dei tagli alle risorse, ma che garantirà comunque tanta musica, grandi concerti e incontri d'attualità, spettacoli per i piccoli e le famiglie. La piazza salotto è stata pensata per garantire spettacoli in piena sicurezza, ma gli appuntamenti si svolgeranno anche in altri punti della città. E poi, come sempre, proseguono fino alla metà di agosto i Giovedì sotto le stelle, con i negozi del centro aperti fino alle 23.

DIVERTIMENTO E REGOLE

«E' un'Estate a Pordenone che rispetta le regole e la prudenza spiega il sindaco Alessandro Ciriani -, in linea con i consigli e le norme anti assembramenti. Allo stesso tempo, garantiamo comunque spazi di socializzazione, tempo libero e appagamento culturale. L'organizzazione di questa offerta di qualità è lo specchio di una città che vuole vivere e continuare a crescere. Non un'Estate in città paragonabile a quelle degli anni passati, aveva detto nei giorni scorsi anche l'assessore alla Cultura Pietro Tropeano, ma comunque la garanzia di una offerta culturale quotidiana per chi resta in città. Concerti aperitivo all'ex Convento. Il 19 e 26 luglio, all'ex convento di piazza della Motta, alle 11, due domeniche di concerti-aperitivo (ingresso gratuito senza prenotazione) organizzati dall'assessorato alla Cultura di Pordenone con il conservatorio Tomadini di Udine. Giovani e talentuosi musicisti si ispireranno ai grandi maestri, da Mozart a Beethoven. Il 19 risuonerà la magica arpa di Paola Gregoric, il 26 la musica da camera con Arianna Ciommiento (viola), Federico Martinello (clarinetto) e Diego Vrech (pianoforte). Letture animate africane. Martedì 21 e 28 luglio, lunedì 3 e 10 agosto, quattro appuntamenti, alle 17, nei parchi e cortili delle biblioteche di quartiere con letture animate ispirate all'Africa, a cura dell'associazione culturale Thesis e Ortoteatro. Le storie, destinate a bambini di tutte le età, adulti compresi, trasformano il pomeriggio estivo in un'avventura tra animali straordinari, foreste incantate, alberi parlanti, luoghi e personaggi fantastici. Anche in questo caso, ingresso gratuito senza prenotazione.

POLINOTE

Dal 2 al 12 agosto torna il festival Polinote Musica in città, otto serate che intrecciano diversi generi e progetti musicali all'insegna della qualità e della sperimentazione. Prima serata in piazza XX Settembre (prenotazione al +39 375 592 8824), le altre all'ex convento di San Francesco (prenotazione www.mic.polinonte.it). Ingresso gratuito. Teatro per grandi e piccoli. Lunedì 3, 10, 17 e 24 agosto, sempre alle 21, Ortoteatro porta in scena la fantasia e la fiaba con spettacoli, burattini, attori e racconti per famiglie e bambini. Due gli appuntamenti in piazza (con prenotazione al numero consueto) e due nei quartieri, a Torre e Sacro Cuore (senza prenotazione).

PAPU E JAZZ

Continua nel frattempo per tutto il mese di luglio il Cinema all'aperto in piazzetta Calderari (questa sera, alle 21.30, appuntamento con Jojo Rabbit, venerdì con Gli anni più belli), mentre al Palazzo del fumetto si può ammirare Il mondo di Leonardo, le sue macchine e creazioni a grandezza reale, i suoi codici e appunti da consultare tramite divertenti postazioni multimediali. Attorno alla mostra girano una serie di attività per le famiglie, dai laboratori per creare le catapulte alle visite guidate al buio. A Torre proseguono invece gli spettacoli del duo comico I Papu (questa sera alle 21, nel parco del Castello, Tutanpapu, sulla scoperta della tomba di Tutankhamon, domani e venerdì con Ho sempre fatto così), mentre a palazzo Ricchieri ci sono le opere di Pier Antonio Chiaradia. Al teatro comunale Verdi, che ha riaperto al pubblico, va avanti Open jazz, con i concerti di celebri nomi della scena musicale internazionale.

NEI QUARTIERI

Martedì 21 luglio alle 17, nel parco della Biblioteca Jolanda Turchet di via Pontinia, un appuntamento per bambini e famiglie con E' difficile scegliere un re, la prima di una serie di letture animate nelle biblioteche del Sistema bibliotecario urbano di Pordenone e Cordenons, a cura dell'associazione Thesis. Informazioni e calendario completo degli eventi sono su comune.pordenone.it/estate o nei siti delle rispettive rassegne.

