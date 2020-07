L'ALTRO PROBLEMA

PORDENONE Sono stati trovati in città il 4 giugno poi il 5, l'8, il 12, il 15, il 17 e il 24 dello stesso mese. Tutti minori, stranieri e non accompagnati. E ora il sistema dell'accoglienza se ne farà carico, andando ad ingrossare la voce del bilancio che ogni anno prevede cifre ingenti per la gestione di questa particolare categoria di migranti. Una notizia normale, questa, prima dell'emergenza sanitaria. Un fenomeno del tutto scomparso, invece, durante il lockdown. Ma ora sono ripresi anche gli arrivi dei minori non accompagnati, che per il sistema di accoglienza rappresentano un'urgenza ancora più complicata rispetto a quella rappresentata dai flussi migratori composti da persone maggiorenni o da intere famiglie con figli a carico.

Sono stati sette, nel dettaglio, i minori stranieri non accompagnati trovati sul territorio pordenonese dal 4 al 24 giugno. Lo ha confermato il Comune emettendo l'atto che consente di dare il via al processo di accoglienza. I giovani sono stati identificati, accolti e inseriti nel circuito dell'assistenza: due al Civiform di Cividale del Friuli (Ud) e cinque alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone. È stato anche disposto mantenimento in struttura fino al compimento della maggiore età dei minori accolti e precisamente fino al: 15 febbraio 2021, 30 dicembre 2020, 25 dicembre 2020, 14 maggio 2021, 22 luglio 2020, 21 febbraio 2021 e 04 gennaio 2021. I maggiori costi, quindi, si riverbereranno sui bilanci del prossimo anno e su quello del 2022. L'anno scorso oscillava fra 40 e 60 a trimestre il numero di minori non accompagnati in carico al Comune di Pordenone negli ultimi tre anni, approssimativamente il 5-8 per cento del totale in regione.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA