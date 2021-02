IL BILANCIO

VENEZIA Torna a farsi sentire il coronavirus nel Veneziano.

Con altri 144 nuovi casi e tre decessi, quella di ieri si dimostra una delle giornate peggiori dopo la discesa iniziata il 7 gennaio.

Anche perché a risalire sono ancora i ricoverati, tornati ad essere +15 in tutto, cioè 135 di cui 13 in Terapia intensiva, ma con un -2 giornaliero rispetto alla rilevazione di domenica sera.

Tornano in salita, ed è la prima volta che accade da inizio anno, perfino gli attualmente positivi, ora a quota tonda di 3.800 persone che al momento della rilevazione giornaliera di Azienda zero risultavano positive nel Veneziano: si tratta di una cinquantina di persone in più se confrontate con il numero registrato domenica sera dalla centrale sanitaria della Regione Veneto.

Altri tre decessi nell'area del territorio metropolitano di Venezia, sintomo che il virus non molla di un passo: è da metà ottobre che la litania delle croci legate in un qualche modo alla pandemia continua a non dare un solo giorno di respiro.

In totale i decessi (aumentati rispetto al 2019, come si vede nell'articolo sopra) sono arrivati ad essere la quota monstre di 1.687 dal primo marzo, giorno della prima morte.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA