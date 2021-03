VENEZIA Salgono i contagi e

salgono, per la prima volta, in maniera ripida rispetto al giorno precedente. Tra le 17 di martedì e la stessa ora di ieri, infatti, si sono registrati 190 nuovi casi di contagio da coronavirus nel Veneziano.

E sono 55 in più rispetto ai 135 di martedì sera. Logico, quindi, che schizzino verso l'alto anche gli attualmente positivi, saliti a 4.272 in tutta l'area metropolitana di Venezia, mentre restano stabili i numeri dei ricoverati, che alle 17 di ieri si fermavano a 152 con un +1 su martedì, quando il saldo su lunedì era stato di zero. Uno in più sono anche i ricoverati nei vari reparti della Terapia intensiva degli ospedali veneziani, arrivati così a 15 pazienti.

Non si ferma nemmeno la conta dei decessi legati, in un modo o nell'altro, alla pandemia. Ieri ce ne sono stati altri tre, che fanno salire a 1.712 il numero complessivo delle morti «con» o «per» coronavirus nel territorio del Veneziano, che ha pianto la prima vittima l'1 marzo 2020, una decina di giorni dopo il primo caso, all'1.30 di sabato 22 febbraio.

Massima attenzione da parte degli operatori sanitari sul mondo della scuola, dopo che in una scuola di Malcontenta era stata trovato un cluster di variante inglese, ora risolto.

In due settimane i focolai negli istituti sono più che raddoppiati, passando dai 6 del 14 febbraio ai 17 di questi giorni, complice anche il ritorno in presenza degli studenti delle superiori. Una situazione che però, sottolinea l'Ulss 3 Serenissima, è sotto controllo e non preoccupa, restando nell'alveo dello sviluppo del virus durante queste settimane. (n.mun.)

