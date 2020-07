LIDO

E' andato a fare un giro in moto in Serbia ed è tornato al Lido con il Covid 19: ricoverato all'ospedale di Dolo in gravi condizioni. E' la storia di un giovane uomo quarantenne, residente agli Alberoni e con la doppia cittadinanza italiana e serba. Ora sta lottando contro il virus. Le prime avvisaglie del Coronavirus, sono state le solite: febbre alta frequenti colpi di tosse spossatezza, si sono registrati una decina di giorni fa, pochi giorni dopo il suo ritorno in Italia. Poi, la scorsa settimana, il peggioramento che ha fatto decidere ai medici che lo hanno visitato in casa, di sospendere il trattamento domiciliare e di decidere per il ricovero in ospedale. I sintomi manifestati dal paziente, infatti, dimostravano purtroppo, un veloce peggioramento. Contestualmente al ricovero del serbo, sono stati rintracciati tutti i suoi contatti, tutti residenti tra Malamocco e gli Alberoni, posti in isolamento e sottoposti a tampone. Personale sanitario, con tutte bianche e mascherine di protezione, si è recato a casa di tutte le persone con cui il serbo aveva avuto contatti una volta tornato in laguna. Tutti, per fortuna, sono risultati negativi. Continueranno la loro quarantena in casa per il tempo previsto, ma i primi risultati, dell'indagine epidemiologica, sono stati confortanti. E' stato così escluso il rischio di eventuali focolai. Nessuno, per il momento, è risultato infetto. Per cui nell'isola si è potuto tirare un bel sospiro di sollievo. Anche l'azienda sanitaria veneziana ha confermato che al Lido non via sia, allo stato attuale, nessun focolaio di Covid 19. Il paziente zero, invece, è ancora grave in ospedale a Dolo sotto stretta osservazione medica, la prognosi riservata. La vicenda, però, ha confermato alcune cose di cui si sta molto dibattendo in queste settimane. Anzitutto il fatto che il virus è ancora presente in circolo e che non colpisce solo gli anziani ma anche i giovani e pazienti di apparente forza fisica. In Serbia, poi, il ceppo del virus sembra essere, in questa fase, molto più aggressivo rispetto a quello italiano. Quindi, in questo periodo, è sconsigliato fare scelte che possono essere incaute, come un'escursione in quelle località. Il consiglio, da parte delle autorità competenti, è quello di posticipare, soprattutto per i viaggi all'estero, tutto ciò che non sia strettamente indifferibile.

I DATI

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, nel Veneziano sono stati registrati 2.745 positivi. Ieri, il delta dei contagiati era a zero, anche se da febbraio, stando ai dati di Azienda zero, sarebbero 304 le persone decedute per (o con) coronavirus (2.370, invece, i negativizzati».

Lorenzo Mayer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA