CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Torna l'incubo alla Fenice. Ieri mattina un principio di incendio con fumo si è sviluppato in un locale tecnico del teatro, dove sono installati i gruppi di continuità. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con dodici uomini: a dare l'allarme, alcuni residenti e passanti. Due tecnici del teatro sono stati portati all'ospedale San Giovanni e Paolo di Venezia a causa del fumo respirato e il teatro è stato evacuato, con i dipendenti in campo fino a che non sono state completate le operazioni di spegnimento. Le cause sono...