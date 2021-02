Torna l'aperitivo a numero chiuso. I risultati del weekend di Carnevale hanno spinto il Comune e la polizia locale a riproporre il dispositivo della settimana scorsa. E così, da ieri, e per tutto il weekend, transenne e polizia locale per i check point anti assembramento in fondamenta Ormesini, fondamenta Misericordia e campo Santa Margherita a Venezia, Riviera XX Settembre, piazzale Donatori di Sangue e calle Legrenzi a Mestre. Il dispositivo richiede un grosso sforzo in termini di uomini: per non togliere ossigeno agli altri servizi, ieri è stato impiegato il 50 per cento del personale rispetto a quello utilizzato una settimana fa. A Mestre registrato un terzo delle presenze in meno, nonostante il tempo decisamente migliore rispetto a quello di venerdì scorso. Quindi, transenne dalle 15 alle 21 da ieri a domani, con una ulteriore finestra domenicale a Venezia dalle 11 alle 15 (già confermata anche il 28 febbraio). L'ordinanza firmata ieri dal sindaco Brugnaro vale solamente per questo fine settimana, per quanto riguarda il futuro si deciderà volta per volta se applicare il servizio potenziato, che avrà anche la funzione di presidiare le aree finite nell'occhio del ciclone perché teatro di scontro tra baby gang rivali.

