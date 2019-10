Torna il doppio senso sulla strada in Val Fiorentina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La strada della Val Fiorentina, uno dei simboli dei disastri causati da Vaia, torna a riavere una normale circolazione. E' stato infatti tolto il semaforo che poco sopra l'abitato di Caprile faceva transitare i mezzi a senso unico alternato per consentire il completamento dei lavori in destra orografica del torrente Fiorentina, là dove acqua e vento avevano letteralmente distrutto bosco e versante. All'opera, per mesi, gli operai-rocciatori che con un intervento anche rocambolesco, sempre appesi com'erano a corde, a paramassi e a volte anche...