LA SITUAZIONE

TRIESTE Quasi un centinaio di contatti tracciati in poche ore, un cumulo di tamponi, fortunatamente tutti negativi. Il Friuli Venezia Giulia vede rientrare immediatamente la preoccupazione generata dal piccolo focolaio (è bene ricordarlo, composto solamente da pazienti asintomatici e per nulla riferito all'ambiente ospedaliero regionale) nato nei giorni scorsi a Trieste. E ieri pomeriggio, dopo due giorni con dati altalenanti rispetto al recente passato, è tornato il contagio zero. Il fine settimana non c'entra, perché l'azione investigativa è stata importante nonostante le festività.

LA SODDISFAZIONE

«Ritorniamo ai tre zero: contagi, decessi e ricoveri in terapia intensiva. Abbiamo isolato l'ultimo caso tracciando e testando in poche ore quasi un centinaio di persone e, fortunatamente, sono tutte negative. I test verranno rifatti nei prossimi giorni e confidiamo si confermino le negatività». Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi, commentando i dati raccolti ieri dal sistema di prevenzione.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) restano 112. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono sei Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.326: 1.400 a Trieste, 1001 a Udine, 707 a Pordenone e 218 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.869, i clinicamente guariti sono 39 e le persone in isolamento domiciliare 66. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

I dati tornano quindi piatti, ed è la migliore notizia possibile in un momento in cui si presta molta attenzione soprattutto alla possibilità di re-importare il virus dall'estero. Il sistema di prevenzione del Fvg ha dimostrato di essere pronto a combattere ancora con ottimi risultati.

