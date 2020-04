Torna a crescere il bollettino del virus in provincia. Tre nuove vittime sono state registrate ieri a Venezia, Mestre e Dolo, portando a 99 il numero dei decessi a causa del coronavirus nell'area metropolitana. Le vittima, secondo le scarne informazioni filtrate, sarebbero pazienti con più di 80 anni. Ma rispetto a sabato è ripreso anche il computo dei ricoveri in terapia intensiva, anche se limitato a tre pazienti (uno a Mirano e due a Jesolo). Addirittura raddoppiato il numero dei nuovi casi, anche se il dato potrebbe essere influenzato dal responso di tamponi eseguiti nei giorni scorsi e processati in ritardo a causa della gran mole di lavoro nei laboratori di analisi.

Di positivo ci sono i dati dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi sui farmacisti veneziani che sollecitavano i controlli: nessuno dei test ha dato esito positivo, e lo stesso vale per i tamponi eseguiti sui medici di base (con un'unica eccezione a Chioggia), anche se quasi metà dei test attende ancora di essere analizzata. All'interno della categoria dei medici di famiglia rimane però malumore per la carenza di mascherine protettive, il cui prezzo peraltro è schizzato al rialzo da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus.

