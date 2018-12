Torino-Lione, la Ue mette altri 795 milioni di cofinanziamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUS ROMA La notizia è chiarissima: i soldi per la ferrovia ad alta velocità Torino Lione sono già pronti, praticamente sull'unghia. Dove praticamente vuol dire che oltre il 90% dei fondi sono in banca e all'Italia per chiudere la partita basterebbe stanziare appena - rispetto al valore dell'opera - altri 366 milioni per chiudere la partita e costruire assieme alla Francia il tunnel più lungo del mondo.Da ieri questa cifra è praticamente ufficiale dopo la decisione della Commissione Europea di finanziare in misura ancora maggiore le...