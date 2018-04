Torcello, cresta sulla pipì «Un ticket vergognoso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA La cresta anche sulle toilette pubbliche di Torcello: accettano solo 1 euro e mezzo e non danno resto. La denuncia non arriva dal solito turista della domenica, magari uno sprovveduto. Ma da Vittorio Russo, uno dei più famosi tour operator del Veneto. Uno, insomma, che Venezia la conosce bene. E che ormai non si stupisce più di nulla, o forse sì. Ecco cosa ha segnalato con una lettera al sindaco Luigi Brugnaro. LA DENUNCIA«Domenica 22 aprile nel pomeriggio - racconta - accompagnavo un importante gruppo culturale di...