Toninelli: no Comitatone Brugnaro: lui ci ostacola

LA VISITA DEL MINISTROVENEZIA Anche se non si parla di grandi navi, ma di salvaguardia e dei fondi per Venezia e la laguna che saranno prossimamente sbloccati per decreto, la distanza tra il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e le istituzioni locali è così grande che non poteva non finire in polemica. Come è noto, il sindaco Luigi Brugnaro chiede la convocazione del Comitatone da un anno e mezzo per decidere l'allocazione dei fondi di Legge speciale e affrontare gli altri problemi lasciati irrisolti dal Comitatone del novembre...