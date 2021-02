IL BILANCIO

VENEZIA La premessa: sono numeri che abbracciano trentasei ore - dalle 8 di venerdì mattina alle 17 di ieri - e non le consuete ventiquattro, ma perché c'è stato un ritardo nei calcoli di venerdì sera da parte di AziendaZero. Quindi si tratta di variazioni che sono da spalmare su un arco ben più grande, ma quello che conta sono i numeri assoluti.

Quelli che dicono che ieri sera il Veneziano ha toccato 1.700 morti in poco meno di un anno. Il primo decesso nell'area metropolitana legato in una qualche maniera al coronavirus, infatti, porta la data di domenica 1 marzo 2020: un anno domani. Impensabile, dodici mesi fa, solo immaginare l'Apocalisse a cui si stava andando incontro. I 5 decessi racchiusi tra venerdì mattina e ieri, però, hanno fatto diventare realtà l'incubo: 1.700 croci, cifra tonda, che vuol dire una media puramente matematica di 4,6 morti al giorno tra l'1 marzo 2020 e il 27 febbraio 2021. Un'enormità se solo si pensa che in estate la conta era stata praticamente azzerata e il numero più alto dei lutti si è avuto tra metà novembre e la fine di gennaio.

Il resto dei dati di giornata racconta trentasei ore tutto sommato molto simili a quelle che le hanno precedute. Sono stati 326 i nuovi casi dalle 8 di venerdì che hanno fatto salire gli attualmente positivi a cima 4.115 portando i casi totali dal 22 febbraio 2020 a 53.644.

Ci sono stati 15 nuovi ricoveri in totale - la somma sale a 143 - di cui 15 in Terapia intensiva: +3. E in questa fase di limbo dove la tanto temuta terza ondata causata dalle varianti non si è fatta ancora sentire in maniera importante, a pesare di più sono i nuovi casi rispetto alle dimissioni e alle negativizzazioni. In una settimana infatti gli attualmente positivi sono risaliti di quasi 400 posizioni mentre si mantengono stabili i numeri dei ricoveri nelle strutture ospedaliere e non aumenta nemmeno il numero delle persone in terapia intensiva. Preoccupano, sì, le varianti anche se al momento i casi individuati siano pochi e l'unico cluter di variante inglese si sia chiuso. Mentre la variante brasiliana trovata nel Veneto orientale non ha dato seguiti.

