LA RISPOSTA SANITARIA

MESTRE I primi dipendenti del mondo della scuola nel territorio dell'Ulss 3 verranno vaccinati questa mattina: sono il personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia aderenti alla Federazione Italiana Scuole Materne, la Fism, che oggi e sabato prossimo verranno immunizzati, sempre dopo avre preso appuntamento, nella sede della Fondazione Banca degli Occhi a Mestre, al Padiglione Ram di via Paccagnella 11. «In linea con le indicazioni regionali - si legge sul sito dell'Ulss 3 Serenissima - per la vaccinazione verrà impiegato il vaccino AstraZeneca, attualmente indicato per la popolazione con età inferiore ai 55 anni, cioè fino a 54 e 364 giorni di età alla data di vaccinazione». E per quanto riguarda la campagna vaccinale degli anziani della classe 1941, dopo l'esordio - ieri - di Venezia e Jesolo,dal 22 si inizia a Dolo, il 24 a Mirano e il 26 a Camponogara mentre i residenti del Lido saranno gli ultimi - assieme a Cona e Cavarzere - a ricevere il siero anti-virus dal 27 febbraio. Date che, da lunedì, si sormonteranno con la prima somministrazione del siero ai nati nel 1940, che inizieranno la loro vaccinazione destinata a durare - come per i classe 1941 - due settimane e alla quale far seguire il richiamo.

A DOLO

Si è lavorato duro tutta la settimana per consentire lunedì mattina l'avvio delle vaccinazioni dei nati nel 1941 all'interno del palasport Stefano Baldan di Dolo. Un grande lavoro di sistemazione della struttura da parte dell'amministrazione comunale, della Protezione civile, dell'associazione lagunari per garantire che tutto sia pronto per l'appuntamento. Il centro vaccini Alberto Polo sarà attivo, in questa prima fase di vaccinazione, fino al 25 febbraio e a servirsene saranno i residenti di Dolo, Mira, Fiesso d'Artico e Stra. La macchina organizzativa è già pronta e si aspetta l'inizio delle vaccinazioni, lunedì alle 9.30 per chiudersi alle 16.30 per permettere la vaccinazione dei primi 162 anziani chiamati (via lettera) alla somministrazione della prima della dose di vaccino della Pfizer. A coordinare l'ingresso al palasport saranno anche sei volontari della Protezione civile e dell'associazione A.l.t.a.

Esaurita questa prima tornata di vaccinazioni, il palasport riprenderà ad essere meta di persone per la seconda serie di somministrazioni a partire da lunedì 1 marzo e in tale occasione sarà utilizzato il vaccino sviluppato da Moderna.

A PORTOGRUARO

Al Polins il nuovo centro vaccinale del Portogruarese. Grazie alla collaborazione tra Bibione Spiaggia, Comune di Portogruaro e privati, è già stato allestito il tendone che da lunedì ospiterà i cittadini in attesa di entrare nella struttura comunale di via Rivago 69, all'Esatgate Park di Giussago di Portogruaro, adibita a nuovo centro vaccinale anti- Covid. Varcato l'ingresso dell'edificio, che dispone di un ampio parcheggio esterno, il personale dell'Ulss 4 registrerà le persone e raccoglierà la documentazione in un'apposita area di accettazione. Gli utenti verranno poi indirizzati in un'ampia sala fornita di 5 postazioni per i vaccini e di sedie per l'osservazione post-vaccinale, che prevede un'attesa di circa 15 minuti. È stata inoltre allestita un'infermeria, utilizzabile dal medico presente in caso di necessità. Tutte le persone residenti nel Portogruarese che si vaccineranno a partire dal 22 febbraio troveranno già indicato nella lettera d'invito l'indirizzo della nuova sede, che sostituirà quella del Distretto sociosanitario all'ex Silos, e una piantina geografica che indica l'esatta posizione. Dei cartelli con indicata la strada per raggiungere il Polins verranno posizionati anche lungo la Statale 14.

Teresa Infanti

Lino Perini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

