Tlc, conclusa la super asta per il 5G lo Stato incassa 6,5 miliardi di euro

LA GARAROMA Oltre 6,5 miliardi. L'asta per le frequenze 5G fa il pienone e incassa una cifra che supera del 130,5% la base d'asta, ovvero 4 miliardi in più rispetto all'introito minimo fissato nella Legge di Bilancio, e del 164% il valore delle offerte iniziali. La cifra andrà a ridurre il debito e gradualmente anche il deficit. Le regole contabili prevedono infatti che questi importi straordinari vadano a ridurre il fabbisogno di cassa (e quindi il debito) nell'anno in cui vengono effettivamente incassati; mentre ai fini del disavanzo...