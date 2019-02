Tiziano Renzi sui social «La verità verrà fuori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Nessun divieto di comunicazione con l'esterno. E così Tiziano Renzi, dai domiciliari, affida Facebook un lungo sfogo sulle notizie false finite sui giornali «sulle terribile sofferenza sua e di Lalla» e sul processo che gli darà ragione. Gli è consentito, lo precisa, ed è vero. Perché la misura cautelare alla quale i coniugi di Rignano sono sottoposti, per bancarotta fraudolenta e false faturazioni, è in effetti anomala per la prassi giudiziaria. Il pm, chiedendo i domiciliari per gli indagati, non ha sollecitato il divieto...