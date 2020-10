Tiziano Graziottin

Sì, grandioso...ma funzionerà?». Era il 26 agosto 2014, la grande ondata giudiziaria aveva da un paio di mesi definitivamente spazzato via la banda Mazzacurati; l'allora direttore generale del Consorzio Venezia Nuova, l'ingegner Hermes Redi, stava accompagnando un nutrito gruppo di giornalisti a spasso sul Mose sulla piattaforma di Chioggia. «Allora, funzionerà?». La risposta fu tagliente, di durezza inusuale per certi aspetti, da tecnico che non lisciava il pelo al plotoncino mediatico schierato davanti a lui: «Guardi che questa non è astrologia, non è che stiamo facendo l'oroscopo per capire se succederà o meno una determinata cosa. Il Mose funzionerà perchè è un'opera studiata dai migliori progettisti e realizzata da tecnici di livello internazionale. Anzi vi dico che, una volta finito, riporterà dopo tanto tempo l'ingegneria italiana a essere guida mondiale».

Sei anni e una valanga di polemiche dopo, sballottati in un mare di dubbi (appunto, funzionerà?), quelle parole di Redi - che, totalmente estraneo alle vicende che portarono alla retata storica, abbandonò l'incarico di guida tecnica del Mose nel marzo 2016 - tornano alla memoria oggi che in piazza San Marco e nelle altre zone di Venezia abituate ad andare sott'acqua si festeggia...

segue a pagina VII

