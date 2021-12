Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(Ba.T.) Occhi lucidi e tanto sgomento ieri mattina a La Bottega della Carne dei fratelli Golin, la macelleria in centro a Limena dove Alessandro lavorava da un anno. Poca voglia di parlare fra chi condivideva con il 37enne le ore di lavoro dietro al bancone. Un ambiente familiare dove la drammatica notizia è piombata come un macigno già nella prima ore della mattinata, tanto che gli stessi titolari si sono recati a Curtarolo per capire cosa...