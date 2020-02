IL MECCANISMO

PORDENONE L'inchiesta sui falsi vini Doc ha rischiato di mettere in ginocchio la Cantina Rauscedo e la rete di aziende agricole legata alla cooperativa. Per la vitivinicoltura della provincia di Pordenone sarebbe stata una mazzata. «Non vogliamo criminalizzare la Cantina - spiega il procuratore Raffaele Tito - Sono in tanti a non rispettare le regole, quella messa in atto a Rauscedo è una pratica molto frequente». Il riferimento è al meccanismo della compensazione scoperto dal Nas e dell'Ispettorato repressione frodi, guidati dal sostituto procuratore Monica Carraturo. Un'indagine complessa. Un «guazzabuglio», come lo ha definito Tito.

Procuratore, quali regole non sono state rispettate?

«Il Testo Unico sul vino, ma anche tutti i disciplinari, regolano la resa massima di uva per ettaro. Per il Prosecco è di 18 tonellate per ettaro, per la denominazione Venezia Giulia è di 19 tonnellate. Diciamo che da un ettaro di vigneto si ottengono in media 100 quintali di uva e di conseguenza si possono ottenere più o meno 70 ettolitri di vino finito, ossia 9.300 bottiglie da 0,75. Poiché è prevista la possibilità di superamento pari a circa il 20%, ci si rende conto dei numeri che stanno dietro a questo business».

Come avveniva la frode?

«Tutti i produttori conoscono la capacità massima dei propri vigneti. Un agricoltore corretto fa in modo di non superare la resa massima, tagliando le viti e ovviamente guadagnando meno per ettaro. Un agricoltore che maliziosamente non si preoccupa della resa, ma lascia crescere a dismisura la pianta per poter guadagnare di più da un ettaro di Prosecco, si aspetta di ottenere ben oltre le ammesse 9.300 bottiglie. Questo quantitativo non può venderlo come Prosecco, ma solo come vino generico. La differenza all'ingrosso fra Prosecco e vino generico può anche essere di 6 euro a bottiglia. Calcolare il mancato guadagno per un ettaro è facile: oltre 67.000 euro».

Come funzionava la compensazione?

«Compensare è stata la soluzione. Se uno produce più di 18 tonnellate per ettaro di Prosecco, cerca qualcuno che non ha superato il massimale. E così il Prosecco di chi rispetta la resa massima viene mescolato a quello di chi ha sforato e ha una qualità inferiore. È complice sia chi ha sforato la resa per ettaro sia chi non l'ha sforata: con la compensazione tutti guadagnano. Chi ha prodotto di più non deve declassare il vino, chi ha prodotto di meno guadagna lo stesso perché vende carta e ottiene una ricompensa».

È successo anche prima del 2018?

«Nel 2016 e 2017 è stato possibile, secondo le indagini abilmente condotte dalla polizia giudiziaria e condivise da questa Procura. La Cantina sociale ha fatto da tramite monitorando la situazione attraverso una precisa e dettagliata contabilità parallela ed illegale, incentivando e agevolando la compensazione. Tra il 2016 e il 2018 sono stati commercializzati non meno di 93.000 ettolitri di vini qualificati con denominazioni protette, per la maggior parte Prosecco e Pinot grigio, mentre erano vini generici. Dalle indagini e soprattutto dalle persone sentite ci è parso di capire che la regola della resa massima per ettaro viene da molti, anzi moltissimi, non solo dalla Cantina di Rauscedo, sistematicamente non rispettata per evidenti motivi di guadagno. Noi pensiamo che occorra porvi un freno. Si vuole vendere un vino pregiato? Allora si rispettino quelle regole che lo rendono di qualità. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca».

