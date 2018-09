Tiramisù experience: adesso nasce anche il B&B a tema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVA FRONTIERATREVISO (ef) Cresce il mondo del tiramisù a Treviso: tra boutique, esperienze, una coppa del mondo, il benvenuto in hotel e tra poco anche il primo b&b interamente dedicato. Ci ha pensato l'Antica pasticceria Nascimben: dopo la riapertura del laboratorio di viale Luzzatti e del negozio in centro, sta per ultimare la prima struttura a tema. Si troverà nel cuore della città proprio sopra Trevissù, la boutique del tiramisù di piazzetta della Torre. Camere soffici e morbide come una coppa del dessert favorito, ambiente stile...