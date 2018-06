Tir travolge e uccide due donne a San Giorgio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSAN GIORGIO La nonna ha un mancamento mentre sta attraversando la strada con la nipote. Forse un giramento di testa, forse un calo di pressione. O forse aveva solo perso per un attimo l'equilibrio. Quel che basta per essere subito aiutata dalla nipote che si china per sorreggerla e darle una mano. Entrambe stanno attraversando la strada, vicino a un incrocio semaforico, nel pieno centro del paese, a San Giorgio di Nogaro, al civico 7 di viale Europa Unita. Mancano pochi minuti alle 13 e scatta il verde per i mezzi in coda. Uno dei...