Tiene la fiducia delle imprese artigiane nella propria azienda. Anzi, cresce. A dispetto dell'annus horribilis 2020, gli artigiani friulani continuano a scommettere su se stessi. Su una scala da 1 a 10, a gennaio 2021 è pari a ben 7,54 il voto sulla fiducia rispetto alla propria attività, il dato più alto da gennaio 2015. Al contrario resta insufficiente la fiducia nel sistema Paese: con un voto pari a solo 4,1 su 10. L'87,5% delle imprese artigiane non ha mai pensato di chiudere a causa della crisi, nonostante una su tre non ne veda il termine entro l'anno. Non si scambi la fiducia per un mancato impatto del virus con il quale le imprese si preparano a fare i conti almeno fino alla fine del 2021. La percentuale di imprenditori che prevede un'attività a regime ridotto per tutto l'anno in corso e un ritorno alla normalità solo dal 2022 è pari al 22,5% nelle costruzioni, al 33,3% nelle manifatture e del 40,8% nei servizi. Tra i problemi che sono pesati di più nel corso dell'anno passato, ai primi tre posti ci sono i ritardi nell'erogazione della Cassa integrazione/Fsba (49,4%), il crollo del giro d'affari per le restrizioni imposte da Governo e Regione (46,1%) e la chiusura degli uffici della Pubblica Amministrazione o la riduzione delle ore di apertura (45,2%).

A pagina VIII

© RIPRODUZIONE RISERVATA